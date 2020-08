Idris Elba protagonista del nuovo thriller diretto da Simon Kinberg (Di venerdì 14 agosto 2020) Idris Elba sarà coinvolto come protagonista e produttore del nuovo thriller diretto da Simon Kinberg che verrà prodotto per Apple. Idris Elba sarà il protagonista di un nuovo thriller diretto da Simon Kinberg che verrà prodotto per Apple da un team che comprende l'attore, il regista e Audrey Chon. Per ora il progetto non ha ancora un titolo ufficiale e online sono trapelati pochi dettagli riguardanti la trama. La sceneggiatura di Travon Free viene descritta come un thriller romantico che coinvolge delle spie un po' in stile Mr. and Mrs. Smith, uno dei titoli di maggior ... Leggi su movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? Idris Elba protagonista del nuovo thriller diretto da Simon Kinberg - 3cinematographe : #IdrisElba e #SimonKinberg collaborano ad uno Spy-Movie per #Apple - FilmNewsItaly : Idris Elba: 'Ho avuto il Coronavirus, pensavo di morire' - ayrtondin2000 : RT @DCverso1: O elenco inteiro de #TheSuicideSquad estará no #DCFandome Alice Braga, Viola Davis, Margot Robbie, David Dastmalchian, John… - alanrodrigues14 : RT @DCverso1: O elenco inteiro de #TheSuicideSquad estará no #DCFandome Alice Braga, Viola Davis, Margot Robbie, David Dastmalchian, John… -

Ultime Notizie dalla rete : Idris Elba Idris Elba, la moglie Sabrina: "Quando si è ammalato di Covid pensava sarebbe morto" Sky Tg24 Idris Elba protagonista del nuovo thriller diretto da Simon Kinberg

Idris Elba sarà coinvolto come protagonista e produttore del nuovo thriller diretto da Simon Kinberg che verrà prodotto per Apple. Idris Elba sarà il protagonista di un nuovo thriller diretto da Simon ...

Idris Elba e Simon Kinberg collaborano ad uno Spy-Movie per Apple

Idris Elba reciterà e produrrà il film, descritto come un “film di spionaggio con all’interno del romanticismo” ambientato in Africa. Kingberg e Audrey Chon, presidente della Kinberg’s Genre Films pro ...

Idris Elba sarà coinvolto come protagonista e produttore del nuovo thriller diretto da Simon Kinberg che verrà prodotto per Apple. Idris Elba sarà il protagonista di un nuovo thriller diretto da Simon ...Idris Elba reciterà e produrrà il film, descritto come un “film di spionaggio con all’interno del romanticismo” ambientato in Africa. Kingberg e Audrey Chon, presidente della Kinberg’s Genre Films pro ...