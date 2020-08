In Lombardia si può di nuovo giocare a carte al bar (Di giovedì 13 agosto 2020) nuovo Coronavirus: in Lombardia si può di nuovo giocare a carte al bar ma con mascherina, distanze e cambiando spesso il mazzo In Lombardia si può tornare a giocare a carte al bar. Nella nuova ordinanza del presidente della Regione, Attilio Fontana, ci sono infatti alcune novità e e alla scheda ‘Ristorazione’ viene precisato che “sono… L'articolo In Lombardia si può di nuovo giocare a carte al bar Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

