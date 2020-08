Contagi lievitati del 46% nella prima settimana di agosto. In crescita anche i ricoveri. Cartabellotta (Gimbe): “Trend in progressivo aumento” (Di giovedì 13 agosto 2020) Secondo la Fondazione Gimbe, nella settimana 5-11 agosto, rispetto alla precedente, si è registrato in Italia un preoccupante incremento del 46% dei nuovi casi di Covid (2.818 vs 1.931), a fronte della diminuzione dei tamponi diagnostici (174.671 vs 187.316). Incremento anche dei ricoverati (801 vs 761) e del ricorso alle terapie intensive (49 vs 41). Questi i casi in dettaglio: Decessi: +44 (+0,1%); Terapia intensiva: +8 (+19,5%); Ricoverati con sintomi: +40 (+5,3%); Nuovi casi totali: +2.818 (+1,1%); Tamponi diagnostici: -12.645 (-6,8%); Tamponi totali: -17.967 (-5,1%). “Dal 5 all’11 agosto – dichiara Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe – si conferma non solo un trend in netta crescita ... Leggi su lanotiziagiornale

ASCOLI - Nella giornata di ieri si sono registrati altri sei casi di positività al Covid-19 che fanno lievitare il numero dei contagiati nella provincia, in pochi giorni, a 35. Un numero preoccupante, ...

