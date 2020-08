Torrecuso piange la morte del giovane Nicola: il ricordo degli amici (Di mercoledì 12 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNon solo Torrecuso è rimasto scosso, ma in tutti i paesi della Valle Vitulanese ieri mattina è calata una nube nera appena è arrivata la notizia della morte del giovane Nicola Iannella. Un ragazzo che partecipava ad ogni iniziativa in paese, sempre sorridente e sempre attivo nell’associazionismo, sia nel Forum dei Giovani che nella Pro Loco Torrecuso. Alcuni amici hanno voluto dedicagli dei pensieri commossi: “Perché? Urlato, strappato, e poi ancora celato, sospirato; solo l’interrogativo si fa strada tra le fitte. Eccolo: un istante. Uno soltanto. Impercettibile. Incalcolabile. Il dolore ci dà tregua, ma un riparo non c’è, non esiste riposo. È allora che la sofferenza cede il ... Leggi su anteprima24

Questa mattina a Torrecuso, in località Acquara, è morto un giovane agricoltore. L’incidente è avvenuto mentre il ragazzo lavorava in un vigneto: schiacciato dal trattore Nelle prime ore della mattina ...

