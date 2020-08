Coronavirus, le ultime news dal Mondo: New York maglia nera negli USA, in Brasile altri 52mila nuovi casi (Di mercoledì 12 agosto 2020) Hanno abbondantemente superato quota 20 milioni (20.223.306) i casi confermati di Coronavirus nel Mondo: è quanto emerge dal monitoraggio della Johns Hopkins University. Le vittime a livello globale sono 740.276, mentre le guarigioni sono 12.529.198. Gli USA hanno raggiunto i 5.141.193 casi confermati e registrato in totale 164.531 morti, secondo la JHU. Nonostante i dati migliori dell’ultimo periodo, New York è lo Stato con il maggior numero di contagi del Paese, con 32.787 morti, più di Francia o Spagna. Solo nella città di New York sono morte 23.592 persone. Seguono New Jersey con 15.890 morti, California con 10.528, Texas con 9.196 e Massachusetts, con 8.751. Il Brasile ha registrato nelle ultime 24 ore 52.160 ... Leggi su meteoweb.eu

MediasetTgcom24 : Coronavirus, 259 nuovi contagi e 4 morti nbelle ultime 24 ore - SkySport : Valencia, due tesserati positivi al coronavirus. Le ultime news - RaiNews : #Coronavirus: 412 nuovi casi e 6 decessi nelle ultime 24 ore in Italia - SkyTG24 : Coronavirus in Italia, le ultime notizie: sale l'allerta per chi ritorna dall'estero. LIVE - fanpage : La decisione del Governatore della Puglia. A partire dal 12 agosto quarantena obbligatoria per chiunque rientrerà d… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ultime Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo: 412 nuovi contagi. Campania testerà chi torna da vacanze Fanpage.it Detti show nei 400 sl, Pellegrini terza nei 50

Il nuoto riparte da Roma e nel primo giorno del 57° trofeo Settecolli alla piscina del Foro Italico è subito spettacolo, anche se senza pubblico e con serie veloci solo la sera in ottemperanza alle no ...

Alyssa Milano mostra i capelli persi causa Covid-19: "Ecco cosa riesce a fare il virus"

Negli scorsi giorni, l'attrice di "Streghe" aveva annunciato di essere risultata positiva al test degli anticorpi del coronavirus dopo quattro mesi di malesseri fortissimi e tre esiti negativi Alyssa ...

Il nuoto riparte da Roma e nel primo giorno del 57° trofeo Settecolli alla piscina del Foro Italico è subito spettacolo, anche se senza pubblico e con serie veloci solo la sera in ottemperanza alle no ...Negli scorsi giorni, l'attrice di "Streghe" aveva annunciato di essere risultata positiva al test degli anticorpi del coronavirus dopo quattro mesi di malesseri fortissimi e tre esiti negativi Alyssa ...