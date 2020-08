Potente scossa di terremoto in provincia di Cosenza (Di martedì 11 agosto 2020) Potente scossa di terremoto in Calabria, esattamente nel Parco nazionale della Sila, in provincia di Cosenza. La terra trema ancora una volta nel Sud Italia. Tanta paura nel Sud Italia. Una Potente scossa di terremoto ha destabilizzato, nelle ore della notte, la popolazione calabra. A ridosso delle 4.00, esattamente alle 3.36, nel Parco Nazionale della Sila, in provincia di Cosenza, la terra ha iniziato a tremare seminando panico e paura. Una scossa di magnitudo 3.7 sulla scala Richter. Come detto poc’anzi, Potente e paurosa. Secondo i primissimi dati registrati dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 17 km di ... Leggi su bloglive

Ultime Notizie dalla rete : Potente scossa Potente scossa di terremoto in provincia di Cosenza BlogLive.it TERREMOTO CALABRIA, scossa di magnitudo 3.7 a Altopiano della Sila, tutti i dettagli

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7, si è verificata alle ore 03:36 con epicentro a Altopiano della Sila, in provincia di Cosenza. La profondità stimata è stata di circa 16.6 Km. Potete monitorar ...

TERREMOTO HONDURAS, scossa di magnitudo 5.7 a Guanaja, tutti i dettagli

Una scossa di terremoto di magnitudo 5.7, si è verificata alle ore 16:13 con epicentro nei pressi di Guanaja, Honduras. La profondità stimata è stata di circa 10 Km. Potete monitorare tutte le scosse ...

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7, si è verificata alle ore 03:36 con epicentro a Altopiano della Sila, in provincia di Cosenza. La profondità stimata è stata di circa 16.6 Km. Potete monitorar ...Una scossa di terremoto di magnitudo 5.7, si è verificata alle ore 16:13 con epicentro nei pressi di Guanaja, Honduras. La profondità stimata è stata di circa 10 Km. Potete monitorare tutte le scosse ...