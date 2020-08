Il video di Giorgia Meloni: questa estate restate in Italia e riscoprite le bellezze che abbiamo intorno (Di martedì 11 agosto 2020) “In questa strana e difficile estate abbiamo un vantaggio ed è la possibilità di riscoprire le tante bellezze che abbiamo intorno. FdI vuole aiutare la nostra nazione a investire sulla bellezza, vi chiediamo di fotografare gli scorci nei quali vi troverete in vacanza e raccontare le bellezze dell’Italia con l’hashtag #restateinItalia”. Così in un video appena pubblicato sui social Giorgia Meloni invita gli Italiani a trascorrere le vacanze nelle suggestive località Italiane, riscoprendo luoghi e panorami di cui magari non ci eravamo mai accorti o che, senza questa ... Leggi su secoloditalia

_A_mors : RT @SecolodItalia1: Il video di Giorgia Meloni: questa estate restate in Italia e riscoprite le bellezze che abbiamo intorno - macfaddish : RT @spinax64: Ricordate i 1000€ a tutti con un click di @GiorgiaMeloni ??? “Le verifiche si faranno dopo!!!” Oggi non va più bene, Giorgia?… - Le_Paginedi : RT @spinax64: Ricordate i 1000€ a tutti con un click di @GiorgiaMeloni ??? “Le verifiche si faranno dopo!!!” Oggi non va più bene, Giorgia?… - SecolodItalia1 : Il video di Giorgia Meloni: questa estate restate in Italia e riscoprite le bellezze che abbiamo intorno… - pancraziovaleri : RT @spinax64: Ricordate i 1000€ a tutti con un click di @GiorgiaMeloni ??? “Le verifiche si faranno dopo!!!” Oggi non va più bene, Giorgia?… -