Bonus casa 110%: possibile la cessione del credito dal 15 ottobre, anche per i conviventi, chiarimenti AdE (Di martedì 11 agosto 2020) L’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni aspetti della cessione del Bonus casa al 110% e potrà essere utilizzato dal prossimo 15 ottobre. La comunicazione per fruire dello sconto potrà essere inviata all’Agenzia delle Entrate a partire dal 15 ottobre 2020 fino al 16 marzo 2021, utilizzando i moduli esclusivamente in via telematica. Gli interventi sono a totale carico del Fisco. Bonus casa al 110%: per conviventi o detentori dell’immobile Possono accedere al SuperBonus 110% anche i conviventi del possessore o detentore dell’immobile, a patto che sostengono le spese per i lavori che comportano un ... Leggi su notizieora

