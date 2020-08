Serie A, il calendario 2020-2021 è già intasato: tutte le date e le possibili soluzioni (Di lunedì 10 agosto 2020) Una stagione a dir poco anomala quella che si è conclusa. Ma la Serie A è già alle prese con i primi problemi del nuovo campionato. Si partirà il 19 settembre, ma il calendario rischia di essere già intasato. I club vogliono chiudere il 23 maggio, ma Gravina punta ad anticipare al 16 per concedere più tempo ai calciatori che disputeranno l’Europeo. Il calendario sarà compilato il 31 di agosto o il 1° settembre, ma la coperta sembra già corta. Da incastrare ci sono 38 giornata di Serie A, servono inoltre 6 date per la Coppa Italia, 19 date per le competizioni UEFA, 3 finestre per gli impegni delle Nazionali. Il ‘Corriere dello Sport’ sottolinea inoltre come ci sia un ulteriore ... Leggi su calcioweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Serie calendario Serie A calendario 2020 2021, nodo Coppa Italia per finire il 16 maggio Calcio e Finanza Florentia Sangi pronta al debutto Il 23 agosto sfida contro il Milan

Pronto il calendario del calcio femminile di serie A che vede pronte al via domenica 23 agosto l’atteso campionato 2020-2021 con dodici squadre protagoniste e fra cui la Florentia Sangi. Per le nerove ...

Campionato nazionale di serie B il Cus Ancona calcio a 5 ritrova le marchigiane

1' di lettura Ancona 10/08/2020 - Cagli, Corinaldo, Eta Beta Fano, Faenza, Ascoli, Cesena, Potenza Picena, Ternana, Grottaccia Cingoli, Montesicuro Tre Colli, Recanati e Russi. Saranno queste le avver ...

