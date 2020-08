Giulia Grillo lascia il Movimento 5 Stelle: “Sono molto stanca” (Di venerdì 7 agosto 2020) Giulia Grillo, deputata per il M5S ed ex ministra della Salute, annuncia la sua decisione in un’intervista con La Stampa. La deputata ed ex ministra della Salute Giulia Grillo lascia il Movimento 5 Stelle. Dopo sette anni come deputata del partito maggioranza, eletta nel collegio elettorale di Acireale in Sicilia, la donna ha annunciato la decisione di passare al Gruppo Misto. A rivelarlo è stata la Grillo in un’intervista al quotidiano La Stampa. La donna si è detta “molto stanca” e ha dichiarato che la sua esperienza con il Movimento è arrivata al capolinea. Da mesi la deputata sostiene posizioni spesso diverse da quelle del suo ormai ex partito. Le differenze maggiori sono ... Leggi su bloglive

