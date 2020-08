Coronavirus, in Lombardia nessun morto e 69 nuovi positivi. Nessun caso a Cremona (Di venerdì 7 agosto 2020) Coronavirus, i dati della Lombardia aggiornati a oggi venerdì 7 agosto, comunicati dalla Regione. Nelle ultime 24 ore non c'è stato Nessun decesso e si registrano 69 nuovi positivi, di cui 5 '... Leggi su leggo

