Stefano De Martino e Belen, Maurizio Costanzo: “Lui ha fatto bene” (Di giovedì 6 agosto 2020) Maurizio Costanzo si è sbilanciato in merito alle carriere lavorative intraprese da Stefano De Martino e la sua ex Belen Rodriguez. Maurizio Costanzo, intervistato dal settimanale Nuovo, ha deciso di sbilanciarsi in merito alle carriere televisive di Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Il giornalista che ha avuto modo di poterlo intervistare, gli ha chiesto … L'articolo Stefano De Martino e Belen, Maurizio Costanzo: “Lui ha fatto bene” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

trash_italiano : ALESSIA ADESSO ASPETTIAMO TE CHE CI PIAZZI ANCHE FRECCIATINE SU STEFANO DE MARTINO E BELEN. - IsaeChia : #MariaDeFilippi rivela come #EmmaMarrone venne a sapere del flirt tra #StefanoDeMartino e #BelenRodriguez! #Amici - genovesergio76 : Maria De Filippi e il segreto di Stefano De Martino: «Ho detto io a Emma Marrone che era innamorato di Belen Rodrig… - ivanacuscito72 : Speriamo di no !!! Stefano De Martino dimentica Belen Rodriguez e punta a Domenica In con Mara Venier – DiLei - infoitcultura : Stefano De Martino, Mara Venier lo chiama a 'Domenica in' -