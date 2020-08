Presidenziali USA: Biden vola, Trump silurato da Facebook e Twitter (Di giovedì 6 agosto 2020) La pandemia continua, purtroppo, a marciare a passo veloce negli Stati Uniti che nelle ultime 24 ore, hanno registrato 1.262 nuovi decessi legati alla Covid-19, secondo il conteggio di mercoledì della Johns Hopkins University. Una cifra vicin a quella del giorno prima che porta a quasi 158.000 il numero totale dei morti registrati nel Paese da quando il virus ha iniziato a diffondersi. Nonostante i numeri non siano dalla sua (anzi), il Presidente americano, in affanno almeno nei sondaggi in vista delle ormai prossime elezioni Presidenziali con il gradimento dell’avversario Biden che continua a crescere, prova a fare professione di ottimismo. “Stiamo facendo importanti progressi per quanto riguarda lo sviluppo di un vaccino” contro il coronavirus. “Penso che avremo il vaccino prima della fine dell’anno, forse molto ... Leggi su quifinanza

