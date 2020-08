Mangia un panino McDonald dopo 1 anno sepolto in giardino: al suo corpo succede una cosa disgustosa (Di giovedì 6 agosto 2020) Un esperimento assurdo che avrebbe potuto avere delle conseguenze assurde, nonché gravi, al corpo. Un uomo, padre di tre bambini, ha scelto di festeggiare i suoi quarant’anni con un Big Mac di McDonald vecchio e rancido che aveva sepolto un anno prima nel giardino di un amico… Voleva festeggiare con un panino rancido Siamo in Inghilterra e il signor Nadin ha voluto festeggiare i quarant’anni in una maniera davvero inusuale; ha voluto Mangiare un Big Mac vecchio di un anno che aveva seppellito nel giardino di un amico. Ha inventato una vera e propria sfida che ha chiamato “McDonald’s 365”: un Mc Menu seppellito per un anno. Quando l’uomo ha tirato fuori ... Leggi su velvetgossip

lalalarighi : Sono quel tipo di persona che mangia un panino con la cotoletta di pomeriggio perché tanto di sera va in palestra,… - Akumahomu : @ellieadvra PERÓ MANGIA ANCHE UN PANINO UN QUALCOSA AL VOLO - bestiavdiSatana : In realtà anche The Punisher cioè Frank Castle che mangia il panino con la marmellata seduto in un cantiere non me… - elasticsmile : RT @alesaura: Il Re del giorno è il signore che mangia un panino col salame MENTRE fa jogging. - frankforu : RT @alesaura: Il Re del giorno è il signore che mangia un panino col salame MENTRE fa jogging. -

Ultime Notizie dalla rete : Mangia panino Mangia un panino vecchio di un anno: la reazione è sorprendente Yeslife Mangia un panino McDonald dopo 1 anno sepolto in giardino: al suo corpo succede una cosa disgustosa

Siamo in Inghilterra e il signor Nadin ha voluto festeggiare i quarant’anni in una maniera davvero inusuale; ha voluto mangiare un Big Mac vecchio di un anno che aveva seppellito nel giardino di un am ...

McDonald’s e dieta: ecco il panino che ingrassa di meno

Qual è il panino più ipocalorico di McDonald's ... LEGGI ANCHE: -- La ricetta light delle patatine fritte: se le mangi così non ingrassi Sfogliando il sito ufficiale della catena statunitense, ...

Siamo in Inghilterra e il signor Nadin ha voluto festeggiare i quarant’anni in una maniera davvero inusuale; ha voluto mangiare un Big Mac vecchio di un anno che aveva seppellito nel giardino di un am ...Qual è il panino più ipocalorico di McDonald's ... LEGGI ANCHE: -- La ricetta light delle patatine fritte: se le mangi così non ingrassi Sfogliando il sito ufficiale della catena statunitense, ...