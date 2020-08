Lavorare da casa? «Si lavora di più» (Di giovedì 6 agosto 2020) Lo sostiene uno studio americano, secondo il quale in media si lavora 48,5 minuti in più rispetto che in ufficio Leggi su media.tio.ch

NEW YORK - Il telelavoro fa lavorare le persone più a lungo ... Ma come cambia, di fatto, il lavoro da casa rispetto a quello in ufficio? Per scoprirlo, i ricercatori hanno analizzato il lavoro di 3,1 ...Come sarà il lavoro nel post Covid se lo chiedono in tanti, ma al momento sono in pochi ad avere indicazioni di medio periodo. Le organizzazioni si muovono ancora con un’ottica di breve termine. I lav ...