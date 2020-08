Covid, ex militare della Marina muore a Scafati, contagiato alla cena del medico (Di mercoledì 5 agosto 2020) PISCIOTTA. E? morto l'ex militare della Marina militare colpito da Covid. L?anziano era ricoverata in ospedale a Scafati da circa tre settimane. Non sarebbe il Covid la... Leggi su ilmattino

