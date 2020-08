Il curioso rapporto tra Trump e la statistica. Come il Presidente ha spiegato il Coronavirus – il video (Di mercoledì 5 agosto 2020) «Gli Stati Uniti sono i migliori in diverse categorie». «Abbiamo più casi perchè facciamo più test». «Guarda siamo ultimi, significa che siamo primi. Abbiamo il meglio». In un’intervista rilasciata all’emittente televisiva Axios, il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha provato a spiegare lo stato dell’epidemia di Coronavirus. Un tentativo non esattamente riuscito, Come le immagini di questo video lasciano intendere. Trump infatti non è sembrato molto preparato alle domande del giornalista Jonathan Swan. Su Twitter in poche ore il video è diventato virale, superando le 35 milioni di visualizzazioni. Editing video: Vincenzo Monaco Leggi anche: ... Leggi su open.online

Sara e Francesco hanno una casa non lontano da qui, nella campagna sabina, dove hanno trascorso parte della quarantena e le settimane successive, in attesa di partire per una vacanza all'estero. Il gi ...

