Ponte di Genova, dal crollo all’ultima campata: cronistoria e numeri del nuovo viadotto San Giorgio – La videoscheda (Di lunedì 3 agosto 2020) Dal crollo del Ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018, alle 11,36, all’innalzamento dell’ultima campata del nuovo Ponte San Giorgio. Ecco le tappe, e i numeri, della ricostruzione del viadotto di Genova che sarà inaugurato lunedì pomeriggio a meno di due anni dalla tragedia. L'articolo Ponte di Genova, dal crollo all’ultima campata: cronistoria e numeri del nuovo viadotto San Giorgio – La videoscheda proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

