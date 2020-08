Gasquet e il virus: «Uno scandalo il torneo di Palermo, con le tenniste a contatto con i turisti» (Di domenica 2 agosto 2020) Richard Gasquet, storica promessa del tennis francese, oggi 34enne e numero 50 del mondo, ha rilasciato a L’Equipe un’intervista in cui ha attaccato duramente gli organizzatori del torneo femminile di Palermo dove la bulgara Tomova è stata trovata positiva al coronavirus. È uno scandalo assoluto che le giocatrici si si trovino nello stesso hotel con i turisti. Non so come la WTA (l’organizzazione tennistica femminile, ndr) abbia potuto accettare una cosa del genere. Se organizzi tornei, l’hotel deve riservato al 100% alle tenniste e ai loro staff. Se non puoi, annulli il torneo. È scandaloso che le giocatrici siano state a contatto con altri clienti. Mi sembra folle che la ... Leggi su ilnapolista

napolista : Gasquet e il virus: «Uno scandalo il torneo di Palermo, con le tenniste a contatto con i turisti» Dopo la giocatri… - Tenniscircus : UTS 2, Gasquet e Lopez in coro: 'Ci piacerebbe che il coaching venisse introdotto anche per il Tour' -… - Cokoladova68 : RT @WeAreTennisITA: “Non è facile recuperare dal Covid-19. È stata dura, ho fatto brutti pensieri nei 20 giorni trascorsi da solo a casa'.… - WeAreTennisITA : “Non è facile recuperare dal Covid-19. È stata dura, ho fatto brutti pensieri nei 20 giorni trascorsi da solo a cas… -

Ultime Notizie dalla rete : Gasquet virus UTS 2, Gasquet e Lopez in coro: “Ci piacerebbe che il coaching venisse introdotto anche per il Tour” Tennis Circus Ultimate Tennis Showdown 2, seconda giornata: vecchia guardia sugli scudi con Gasquet e Feliciano

All’accademia di Mouratoglou vincono ancora Gasquet e Lopez (contro Dimitrov) che rimangono a punteggio pieno nel gruppo A. Verdasco super Paire nel gruppo B. Spettacolo Brown ...

Grigor Dimitrov parla della convalescenza: “Con il virus è stata dura”

Contrarre il coronavirus non significa sviluppare – parzialmente o completamente – i sintomi della malattia associata, il COVID-19, e i numeri dimostrano che tanto più si è giovani, tanto meno è proba ...

All’accademia di Mouratoglou vincono ancora Gasquet e Lopez (contro Dimitrov) che rimangono a punteggio pieno nel gruppo A. Verdasco super Paire nel gruppo B. Spettacolo Brown ...Contrarre il coronavirus non significa sviluppare – parzialmente o completamente – i sintomi della malattia associata, il COVID-19, e i numeri dimostrano che tanto più si è giovani, tanto meno è proba ...