Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi: nuova ordinanza del ministro Speranza (Di sabato 1 agosto 2020) Scendono rispetto a ieri i contagi di Coronavirus in Italia, ma gli allarmi degli esperti sul rischio che la situazione sfugga di mano si moltiplicano dato l’aumento degli ultimi giorni. Per scongiurare l’impatto di una seconda ondata che sarebbe disastrosa per il Paese si muove il governo con il nuovo Dpcm per la Fase 3. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha seguito gli avvertimenti del Comitato tecnico-scientifico ed emanato una nuova ordinanza. Riguarda il mantenimento dell’obbligo di distanziamento sui treni, in cui ad oggi, sull’Alta Velocità, si possono occupare il 100% dei posti disponibili. Coronavirus in Italia: i dati del primo agosto Il ministero della Salute continua il ... Leggi su thesocialpost

