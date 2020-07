Expo Dubai, ci sarà anche l’Università Parthenope: accordo con il commissario Glisenti (Di sabato 25 luglio 2020) Il rettore dell’Università’ degli Studi di Napoli “Parthenope”, Alberto Carotenuto, e il commissario generale per la partecipazione dell’Italia a Expo Dubai, Paolo Glisenti, hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per collaborare alla realizzazione di iniziative e progetti sui temi del mare e dei suoi aspetti tecnici ed economici, dell’aerospazio, del telerilevamento e dell’osservazione della terra, delle energie rinnovabili, e sull’applicazione di nuove tecnologie finalizzate alla definizione di modelli di sviluppo sostenibile a tutela delle risorse naturali. Le iniziative mireranno a favorire gemellaggi e scambi di know-how nei Paesi del Mediterraneo, collegando l’Europa al nord Africa e ai Paesi del Medio Oriente, ... Leggi su ildenaro

Il rettore dell'Università' degli Studi di Napoli "Parthenope", Alberto Carotenuto, e il Commissario generale per la partecipazione dell'Italia a Expo Dubai, Paolo Glisenti, ...Mapei, partner tecnico del Commissariato dell'Italia per Expo 2020 Dubai, porterà soluzioni innovative e sostenibili alla prossima edizione dell'Esposizione Universale per fare del Padiglione Italia u ...