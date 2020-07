Coronavirus, tre romani positivi a Capri. In Lombardia 2000 persone debolmente positive dopo 2 mesi. Il bollettino delle ultime 24 ore – LIVE (Di giovedì 23 luglio 2020) Allarme Coronavirus in Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo. Coronavirus ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenti LIVE con le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. Coronavirus news in Italia17.40 – Coronavirus in Italia, il bollettino del 23 luglio 16.40 – Ospedale Fiera, la Guardia di Finanza negli uffici della Fondazione di Comunità Milano Guardia di Finanza12.30 – Stati Uniti verso i 4 milioni di positivi Negli Stati Uniti il numero dei contagi si avvicina alla soglia dei quattro milioni. 11.30 – Inps, crollo delle assunzioni nel mese di aprile 10.30 – Capri, tre romani ... Leggi su newsmondo

