Liga 2019/2020: manita del Barcellona con doppietta di Messi, travolto l’Alaves (Di domenica 19 luglio 2020) Malgrado il secondo posto annunciato e una stagione tutt’altro che positiva, il Barcellona chiude con il piede giusto la stagione 2019/2020 della Liga e rifila cinque reti all’Alaves. Ottima reazione dei ragazzi di Quique Setien dopo la sconfitta interna per mano dell’Osasuna che aveva reso ancora più amara una serata già caratterizzata dal trionfo del Real Madrid, capace di laurearsi campione di Spagna. I blaugrana chiudono la stagione a quota 82 punti e confermano il miglior attacco, con ben 86 gol fatti. CRONACA – Serata perfetta per il Barcellona, che sblocca la gara al 24′ con Ansu Fati e poi non si ferma più. Al 34′ e Leo Messi a siglare il raddoppio, mentre ad 1′ dallo scadere del primo tempo, ci pensa Luis ... Leggi su sportface

FBiasin : #Zidane ha allenato il #RealMadrid dal 4/1/2016 al 31/5/2018 e dall'11/3/2019 a oggi. Mal contati fanno meno di 15… - sportface2016 : #Liga 2019/2020: manita del #Barcellona con doppietta di #Messi, travolto #Alaves - zazoomblog : Formazioni ufficiali Alaves-Barcellona Liga 2019-2020 - #Formazioni #ufficiali - infobetting : RT @underoverbets: RT @infobetting: Ultima giornata in Spagna: tutto quello che c'è da sapere. Chi retrocede, chi v… - zazoomblog : Formazioni Liga 38a giornata 2019-2020 - #Formazioni #giornata #2019-2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Liga 2019 Ultima giornata Liga spagnola 2019-20: combinazioni e pronostici, chi va in Europa, chi retrocede Infobetting DIRETTA SIVIGLIA VALENCIA/ Video streaming DAZN: precedenti amari per gli andalusi

Diretta Siviglia Valencia streaming video DAZN: probabili formazioni, orario e risultato live della partita valida per la 38^ giornata della Liga spagnola, si gioca al Ramon Sanchez Pizjuan. Siviglia ...

Formazioni ufficiali Leganes-Real Madrid, Liga 2019/2020

Le formazioni ufficiali di Leganes-Real Madrid, match valevole per l’ultima giornata della Liga 2019/2020. I campioni di Spagna che hanno suggellato il trionfo in campionato nella sfida casalinga cont ...

Diretta Siviglia Valencia streaming video DAZN: probabili formazioni, orario e risultato live della partita valida per la 38^ giornata della Liga spagnola, si gioca al Ramon Sanchez Pizjuan. Siviglia ...Le formazioni ufficiali di Leganes-Real Madrid, match valevole per l’ultima giornata della Liga 2019/2020. I campioni di Spagna che hanno suggellato il trionfo in campionato nella sfida casalinga cont ...