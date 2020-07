Calciomercato Inter, non solo Emerson: in arrivo dal Chelsea anche Kanté (Di mercoledì 15 luglio 2020) Si intensificano i rapporti che legheranno da qui in avanti le dirigenze di Inter e Chelsea. I due club, uniti dalla presenza di Conte sulle rispettive panchine, sono pronti a lanciarsi nella prossima finestra di mercato con rinnovata sintonia. Una possibilità per i nerazzurri di portare a Milano giocatori utili al gioco del coach salentino … L'articolo Calciomercato Inter, non solo Emerson: in arrivo dal Chelsea anche Kanté Leggi su dailynews24

SkySport : Inter, rinnovo Handanovic ai dettagli: firmerà fino al 2022. Le news - SkySport : Inter, Allegri il nome per la panchina se Conte dirà addio - DiMarzio : #Bartomeu: “#LautaroMartinez? Abbiamo parlato con l’#Inter, ma ora è tutto fermo”. Le sue parole | #Barcellona… - supernoci : Grande gomandande! Non che non lo avessimo già capito da eoni visto come lo tratta, ma... Retroscena di fuoco Int… - fcin1908it : Non solo Inter su Dzeko, ora ci prova anche la Juve. TS: 'Partner ideale per CR7 e Dybala ma...' -… -