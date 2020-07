Usa, dietrofront di Trump sullo stop dei visti per studenti stranieri (Di martedì 14 luglio 2020) L'amministrazione Trump ha fatto marcia indietro e ha revocato la sua decisione di privare dei visti gli studenti stranieri degli atenei statunitensi che terranno solo corsi online a causa del ... Leggi su tgcom24.mediaset

L'amministrazione Trump ha fatto marcia indietro e ha revocato la sua decisione di privare dei visti gli studenti stranieri degli atenei statunitensi che terranno solo corsi online a causa del coronav ...

Il Regno Unito taglia Huawei

Dietrofront del Governo britannico, che ha deciso di escludere Huawei dalle forniture per la rete 5G nel Regno Unito. Oliver Dowden, ministro della cultura, del digitale, dei media e dello sport ha fa ...

