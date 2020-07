Roma, incendio pauroso: fiamme altissime e black out nella zona ovest (Di martedì 14 luglio 2020) Un maxi-incendio sta paralizzando . Le fiamme sono partite da una cabina elettrica guasta tra la zona di Montespaccato e via di Brava e in breve tempo hanno colpito l'area agricola adiacente ... Leggi su leggo

matteosalvinimi : Nella Roma della Raggi un incendio in un campo Rom al giorno: ora a quello di via Salone, ecco le immagini. Una sit… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Incendio pauroso a #Roma Ovest: fiamme altissime e black out nella zona - kiara86769608 : RT @fanpage: A dare l'allarme sono stati i residenti, sul posto sono arrivati i pompieri con cinque squadre - SilviaCantoia : RT @leggoit: Incendio pauroso a #Roma Ovest: fiamme altissime e black out nella zona - Defenditnumerus : RT @romatoday: roma Doppio incendio a #TorSapienza, il fumo invade il quartiere per ore -