Atalanta, paura per Muriel: caduta accidentale e ricovero in ospedale (Di martedì 14 luglio 2020) Sono ore di tensione in casa Atalanta per le condizioni di Luis Muriel. Il giocatore colombiano sarebbe caduto sbattendo la testa e sarebbe stato ricoverato in ospedale. Non è detto sapere quali siano state le circostanze dell'incidente ma il bomber della Dea avrebbe subito un trauma cranico con ferita lacero-contusa.Muriel: incidente e ricoverocaption id="attachment 866513" align="alignnone" width="594" Muriel Atalanta (Getty Images)/captionSecondo quanto riporta Bergamo e Sport, in casa Atalanta sono ore di paura per le condizioni dell'attaccante colombiano Luis Muriel. Il giocatore è caduto accidentalmente e si trova ora ricoverato in una clinica cittadina. Dalle notizie che si apprendono, il bomber ... Leggi su itasportpress

