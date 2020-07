Tensioni Cina-India: l’avanzata insidiosa di Pechino nella regione himalayana contesa (Di lunedì 13 luglio 2020) Settimande dopo un confronto violento lungo il confine conteso della regione himalayana del Ladakh, migliaia di soldati Cinesi e Indiani rimangono ammassati nella zona. Durante lo scontro, il primo con vittime dagli anni 70, almeno 20 soldati Indiani, tra qui un colonnello sono morti. Nuove immagini satellitari hanno rivelato che la Cina sta continuando ad ammassare tende, unità per il deposito di armi e attrezzature militarti, pezzi d’artiglieria pesante e persino carri armati nella zona. LEGGI ANCHE > L’avanzata “silenziosa” della Cina nella regione himalayana Secondo alcuni abitanti e ufficiali della regione, la Cina stava ... Leggi su giornalettismo

NicolaMelloni : @Keynesblog @AlienoGentile bon ma dai, ci sono millanta casi di grande successo di developmental state (giappone, c… - MoneyControlle1 : Le Crescenti Tensioni Tra Stati Uniti E Cina Minano I Rapporti Commerciali di T. Rowe Price International - clarissa_gmai : Le tensioni strategiche e geopolitiche tra Stati Uniti e Cina sono reali . Sono radicati nella crescente potenza ec… - carlobenetti : RT @GAMMilan: Alle ore 11:30 segui la diretta di SKY TG24 Business con ospite Carlo Benetti che parlerà dell’andamento decorrelato dei merc… - GAMMilan : Alle ore 11:30 segui la diretta di SKY TG24 Business con ospite Carlo Benetti che parlerà dell’andamento decorrelat… -

Ultime Notizie dalla rete : Tensioni Cina

Wired Italia

Il governo, guidato da Carrie Lam, ha avvertito i votanti: le primarie potrebbero costituire una violazione della nuova legge sulla sicurezza - Ansa /CorriereTv I sostenitori pro-democrazia a Hong Kon ...Resto, inoltre, dell’opinione che il governo rossogiallo finirà per buttare dalla finestra un mare di soldi per provvedimenti sbagliati e inutili e per produrre una nuova delusione vittimista e piagno ...