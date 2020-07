La misteriosa morte del prof di Crema appassionato di esoterismo: indagata la moglie (Di lunedì 13 luglio 2020) Mistero sulla morte del professore musicista di Crema: ritrovata la sua bicicletta Il mistero sulla morte di Mauro Pamiro, il professore di informatica e musicista di Crema trovato morto in un cantiere edile a pochi metri dal cimitero la mattina del 29 giugno, si infittisce. La pista per far luce sul suo decesso si potrebbe trovare proprio nel campo santo, perché davanti alla rastrelliera, il giorno del funerale, è stata ritrovata la sua vecchia bicicletta e, nel cestino, un sandalo. E il 30 giugno era stato trovato l’ultimo cd da lui inciso sulla tomba di un anziano deceduto nel 2016. “L’ultimo abbraccio”, il titolo del brano dedicato a una donna. Intanto la moglie, Debora Stella, pubblicitaria di 40 anni, è ricoverata nel ... Leggi su tpi

nieddupierpaolo : RT @SecolodItalia1: Addio a Benjamin Keough, nipote di Elvis Presley. Una morte misteriosa: le indiscrezioni alimentano il giallo https://t… - SecolodItalia1 : Addio a Benjamin Keough, nipote di Elvis Presley. Una morte misteriosa: le indiscrezioni alimentano il giallo… - lisadagliocchib : RT @FormeMetan: Ammiravo l'ampia distesa turchina gonfia di vita,il mare!L'eterno immutabile mare mi si precipitava incontro con voce cupa… - GraDezan : È preoccupante la misteriosa morte di centinaia di elefanti in Botswana - GraDezan : È preoccupante la misteriosa morte di centinaia di elefanti in Botswana -

Ultime Notizie dalla rete : misteriosa morte La misteriosa morte di Leila Kone, 21 anni, promessa dell’atletica La Stampa Benjamin Keough, morto suicida il nipote di Elvis Presley: aveva 27 anni

Si è tolto la vita a 27 anni l’ultimo nipote di Elvis Presley. Benjamin Keough, il figlio di Lisa Marie Presley e unico nipote della celebre icona musicale, si sarebbe suicidato. Il manager della ...

E' morto Benjamin Keough, ultimo nipote di Elvis Presley: l'ipotesi è che si sia suicidato

Benjamin aveva anche recitato e aveva partecipato al 40esimo anniversario della morte di Elvis nella ex casa della star ... figlio assomigliasse molto a Elvis in maniera "semplicemente misteriosa".

Si è tolto la vita a 27 anni l’ultimo nipote di Elvis Presley. Benjamin Keough, il figlio di Lisa Marie Presley e unico nipote della celebre icona musicale, si sarebbe suicidato. Il manager della ...Benjamin aveva anche recitato e aveva partecipato al 40esimo anniversario della morte di Elvis nella ex casa della star ... figlio assomigliasse molto a Elvis in maniera "semplicemente misteriosa".