Fiorentina Women: ora sarà Fiorentina femminile. La Guagni a Madrid (Di lunedì 13 luglio 2020) La denominazione della squadra viola sarà ACF Fiorentina femminile. Un ulteriore segnale della ferma volontà di Rocco Commisso e di Joe Barone, che dal loro arrivo hanno sempre parlato di un’unica famiglia viola. La Fiorentina femminile si è radunata oggi, 13 luglio. La capitana storica, Alia Guagni, giocherà nell'Atleico Madrid Leggi su firenzepost

Calcio femminile: Juventus Women in campo per la ripresa dopo il terzo scudetto ... Inter che ha piazzato un gran colpo in attacco con l’arrivo di Ilaria Mauro dalla Fiorentina. Le viola hanno anche ...

Rivoluzione nel settore femnminile viola. Come già raccontato da Firenzeviola (LEGGI QUI), cambia il nome della squadra, visto che la vecchia società è stata inglobata dall'unica società denominata AC ...

