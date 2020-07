Coronavirus, il bollettino di oggi. Dati e tabella del 13 luglio (Di lunedì 13 luglio 2020) Nuovo bollettino sull'andamento del Coronavirus in Italia . All'indomani della crescita del numero di contagi , oggi si registrano 169 nuovi casi e 13 morti , di cui 9 in Lombardia,. Intanto, mentre ... Leggi su quotidiano

SkyTG24 : Coronavirus Italia, ultime news: sbarcati a Roccella Jonica 28 migranti positivi. DIRETTA - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino del 13 luglio: 243.230 casi positivi e 34.967 morti - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino del 13 luglio: 243.230 casi positivi e 34.967 morti - louisfornellist : #Coronavirus, il bollettino di oggi 13 luglio: 169 nuovi casi, 13 i morti - PaoloMadonnaDF : Bollettino di guerra del 13/07/2020: #coronavirus #coronavirusitalIa #COVID?19 #Covid_19 #Covid_19 -

Il Ministero della Salute ha diramato il bollettino odierno sull'emergenza Coronavirus, sono in totale 243.230 i casi positivi al nuovo Covid 19 in Italia 243.230 (+169 rispetto alla giornata di ieri) ...13 lug - I pazienti attualmente positivi al coronavirus sono 13.157, 22 in meno rispetto a ieri mentre sono 13 le vittime, in aumento rispetto ai 9 decessi di ieri per un totale di 34.967 vittime dall ...