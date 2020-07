Dalle discoteche ai voli fino alle mascherine Verso la proroga dello stato di emergenza (Di domenica 12 luglio 2020) Le porte di discoteche, fiere e congressi restano ancora serrate a causa della pandemia di Covid-19: per l’apertura dovranno attendere ancora, almeno fino al 31 luglio. fino alla stessa data saranno inoltre vietati gli assembramenti e sarà obbligatorio indossare la mascherina nei luoghi chiusi accessibili al pubblico. Leggi su ecodibergamo

Prorogare lo stato di emergenza al 31 ottobre anziché a fine anno. Il governo, come ha già anticipato il premier Giuseppe Conte, è intenzionato a ampliare le misure eccezionali per la lotta al Coronav ...Obbligo di indossare le mascherine, nuove regole per gli assembramenti e ancora stop a discoteche e sale da ballo al chiuso. Il 14 luglio il governo varerà alcuni aggiustamenti sulle misure di contras ...