Coronavirus, salgono ancora i contagi in Italia (+276). In Sicilia nessun nuovo caso (Di venerdì 10 luglio 2020) Sale per il terzo giorno di fila la curva epidemica in Italia. I nuovi casi sono 276, contro i 229 di ieri e i 193 di mercoledì. Metà dei casi odierni sono in Lombardia, che cresce da 119 a 135 nuovi... Leggi su feedpress.me

