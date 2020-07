La statua di Melania Trump data alle fiamme nella natia Slovenia (Di giovedì 9 luglio 2020) La statua di Melania Trump eretta in Slovenia è stata data alle fiamme da sconosciuti. Lo hanno reso noto i media sloveni, secondo i quali la polizia non ha al momento nessuna indicazione sull’identità dei responsabili, che hanno incendiato il monumento di legno vicino Sevnica, città natale della first lady americana.La statua è stata realizzata dall’artista sloveno Ales Maxi Zupevc su commissione dell’artista americano Brad Downey, le cui dichiarazioni successive alla notizia vengono riportate dall’agenzia Reuters.“Voglio sapere perché lo hanno fatto”, ha detto Downey a Reuters, precisando che la scultura è stata rimossa il 5 luglio. Vorrebbe parlare con gli autori del gesto ... Leggi su huffingtonpost

