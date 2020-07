Inter-Torino: probabili formazioni, orario e come vederla in tv Serie A 2019/2020 (Di giovedì 9 luglio 2020) Le probabili formazioni di Inter-Torino, match valido per la trentaduesima giornata della Serie A 2019/2020. Calcio d’inizio alle ore 21:45 di lunedì 13 luglio, diretta tv in esclusiva su Sky e in streaming su Sky Go, queste le possibili scelte dei due allenatori. QUI Inter – QUI Torino – Nei granata mister Longo tornerà a schierare nella formazione titolare Izzo, tornato dalla squalifica, che andrà ad affiancare Bremer e N’Koulou. L’assenza per squalifica di Zaza potrebbe portare Longo a virare su un 3-4-2-1: sulla trequarti Verdi e Berenguer sono pronti a innescare capitan Belotti, con lo spagnolo pressato da Edera. Sulla fascia destra aperto il ballottaggio De Silvestri-Aina, ... Leggi su sportface

