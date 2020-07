Il sogno alla fine del sogno (Di giovedì 9 luglio 2020) Il sogno alla fine del sogno Di Vincenzo Calafiore 9 Luglio 2020 Udine “…. è lì, appena dietro il sipario la sorte appesa a un chiodo; parole e passi su sentieri invisibili eppure sono lì da seguire, per una meta, per un sogno, chissà quante volte accarezzato nel proscenio di un pensiero ma finito. A pensare bene così fa il mare Ti prende e ti porta via, ti lascia non dove tu vorresti ma in un altro altrove.. e tutto cambia … “ ( Citaz.di Vincenzo Calafiore) ( Proprietà letterarie riservate) Da una delle mie finestre a Sud, posso scorgere ... Leggi su laprimapagina

Ultime Notizie dalla rete : sogno alla Porto San Giorgio-Fermo-Amandola: dal sogno alla realtà il Resto del Carlino F1 Giovinazzi: "Ho sperato nella Ferrari e lavoro sempre per poterci arrivare"

Imbavagliato come da protocollo anti-Covid 19, ma sorridente - immaginiamo - sotto la mascherina di ordinanza. L'esordio stagionale di Antonio Giovinazzi è stato positivo: 9° con l'Alfa Romeo nel GP d ...

Marc e Alex Marquez, in gara a Jerez con un casco benefico

Uniti. In pista, squadra, famiglia e nella solidarietà. I fratelli Marc e Alex Marquez inizieranno il mondiale 2020 - via domenica 19 luglio da Jerez per il GP di Spagna - da compagni di squadra nella ...

