Andrea Damante, serata in discoteca senza norme anti-Covid: è bufera (Di giovedì 9 luglio 2020) È scoppiata una rumorosa bufera per la serata di Andrea Damante in un locale della provincia di Alba Adriatica (Teramo): folla e niente mascherine nonostante le norme anti-Coronavirus per un evento che, il 4 luglio scorso, secondo quanto emerso avrebbe visto radunarsi centinaia di persone. Il fidanzato di Giulia De Lellis avrebbe postato le foto sui social (attualmente assenti) dando vita a un’ondata di polemiche, come riporta TgCom24 che cita il quotidiano Il Centro. Andrea Damante, bufera per la serata tra la folla Il nome di Andrea Damante al centro della bufera, e non per questioni legate alla sua ormai ampiamente discussa storia d’amore ... Leggi su thesocialpost

HuffPostItalia : Folla per Andrea Damante dj: violate le norme anti-covid. Lui posta le foto e il locale chiude - Corriere : Andrea Damante viola le norme anti Covid in discoteca: locale chiuso - moonrsee : RT @amaricord: Mi spiegate per quale cazzo di motivo Andrea Damante ha ripreso tranquillamente a fare le sue serate in discoteca violando o… - _marica93_ : RT @amaricord: Mi spiegate per quale cazzo di motivo Andrea Damante ha ripreso tranquillamente a fare le sue serate in discoteca violando o… - auroraartico : RT @Una_Gioia_Mai: Andrea Damante ammassato in una discoteca in cui nessuno indossa mascherine o rispetta norme di sicurezza. Studenti univ… -