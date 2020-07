Inter, l’offerta per Lautaro: il club gli vuole raddoppiare lo stipendio (Di martedì 7 luglio 2020) Nella giornata di ieri si è parlato di un possibile rinnovo di Lautaro Martinez con l’Inter e oggi La Gazzetta dello Sport riporta quelle che potrebbero essere le cifre del nuovo accordo. Secondo la rosea i nerazzurri non arriveranno ai 10 milioni di euro a stagione offerti all’argentino dal Barcellona, ma gli raddoppieranno lo stipendio, facendolo passare dagli attuali 2.4 milioni a circa 5. Basteranno per far rimanere l’attaccante alla Pinetina? L’epilogo di questa telenovela arriverà solo nelle prossime settimane. Leggi su sportface

MatteoBarzaghi : Hakimi. Confermato: niente recompra. Tutto fatto, ufficialità nei prossimi giorni. Il Real avrà solo “matching righ… - sportface2016 : #Inter L'offerta per trattenere #LautaroMartinez: i nerazzurri vogliono raddoppiargli lo stipendio - napolista : Le10Sport: Inter, offerta da 80 milioni per Osimhen. Ma il Napoli resta in vantaggio La testata francese riporta di… - tedo_tony : RT @RisorgINT: Su #Lautaro vanno avanti da tempo. Marotta chiede soldi veri, cash. A breve arriverà l’offerta di rinnovo. L’Inter, nella f… - FedericoMancus : RT @RisorgINT: Su #Lautaro vanno avanti da tempo. Marotta chiede soldi veri, cash. A breve arriverà l’offerta di rinnovo. L’Inter, nella f… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter l’offerta Inter-Brescia: 3 punti per sperare BetStars News – Italia