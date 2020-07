Conte si è perso 100 milioni. Nel decreto Rilancio l'ennesima figuraccia (Di martedì 7 luglio 2020) Ancora una figuraccia. L'ennesima del governo Conte. Ieri pomeriggio è arrivato alla Camera il dl Rilancio, dopo essere stato discusso e approvato in commissione Bilancio. Solo che i tecnici di Montecitorio, quando lo hanno esaminato, si sono accorti che non c'erano le coperture finanziarie per una serie di emendamenti ai quali il governo aveva dato il via libera. In pratica mancavano 100 milioni. Così niente esame in aula e il testo è stato rimandato in commissione per un nuovo esame. Solo che il tempo per l'approvazione è sempre più stretto visto che il decreto scade il 18 luglio e che l'«approdo» in aula era già slittato di qualche giorno proprio per trovare un accordo sui vari provvedimenti. Alla fine il decreto tornerà in aula stamattina. «Essendo pervenuta una dettagliata nota della Ragioneria sulle ... Leggi su iltempo

