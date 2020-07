Concorso RIPAM: ecco il bando per 2133 Funzionari amministrativi (Di lunedì 6 luglio 2020) Nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 30 giugno 2020 è stato pubblicato un Concorso RIPAM, per titoli ed esami, per l’assunzione di 2133 risorse da inserire in varie amministrazioni. La selezione è rivolta a laureati e la domanda va presentata entro il 15 luglio 2020. ecco le informazioni principali per partecipare ala questa selezione. Concorso RIPAM: posti e requisiti Il Concorso RIPAM, Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, è finalizzato all’assunzione di 2133 Funzionari amministrativi. Le risorse, inserite con contratto a tempo pieno e indeterminato nell’organico di 18 amministrazioni centrali, saranno ripartiti nel seguente modo: 1)24 posti nell’Avvocatura di Stato; 2)93 posti nella Presidenza del Consiglio dei ministri; 3)350 posti nel Ministero dell’Interno; 4)48 posti ... Leggi su notizieora

