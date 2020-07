Chiesa e pedofilia, il dibattito social tra Fedez e il parroco-influencer sul brano Roses: “Vaticano troppo clemente” (Di lunedì 6 luglio 2020) Don Alberto Ravagnani, giovane parrocco-influencer di Busto Arsizio, dopo aver collezionato centinaia di migliaia di visualizzazioni sul suo canale youtube, ora tira in ballo niente meno che Fedez e lo fa nel modo più contemporaneo possibile, tramite delle stories su instagram, non una o due, ma decine e decine. Tema della discussione è il brano Roses, ultima fatica del rapper. In particolare un passaggio della canzone che condanna la pedofilia nella Chiesa. Il giovane parroco ha esortato il rapper a porre l’accento anche su quanto di buono viene fatto quotidianamente dai preti che lavorano nel silenzio per il bene della collettività. Fedez, un po’ a sorpresa, ha risposto puntando il dito contro le omissioni del Vaticano, aprendo un dibattito interessante e mai sopra le righe. L'articolo Chiesa e pedofilia, il dibattito social tra Fedez e il ... Leggi su ilfattoquotidiano

