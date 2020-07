Bolllettino coronavirus 5 luglio: 192 casi in tutta Italia, 7 morti nelle ultime 24 ore (Di domenica 5 luglio 2020) Tornano a calare i nuovi casi individuati. Sono 192 (ieri il dato era di 235) a fronte di 37.472 tamponi effettuati (ieri erano stati molti di più, 52.011). Sette i morti registrati nelle ultime 24 ore, dato che porta il totale a 34.854 vittime dall’inizio dell’epidemia da coronavirus in Italia. I guariti, e quindi dimessi, sono cresciuti di 164 unità. Gli attualmente positivi sono 14.642, dei quali 13.623 in isolamento domiciliare, 945 ricoverati con sintomi e 74 in terapia intensiva. Questi ultimi ieri erano 71, quindi si è avuto un incremento di tre unità. I casi totali di Covid-19 nel Paese sono 241.419. Sono alcuni dei dati del bollettino giornaliero del Ministero della Salute. Leggi su laprimapagina

Ultime Notizie dalla rete : Bolllettino coronavirus Coronavirus, il bollettino di oggi: 7 morti in Italia nelle ultime 24 ore, epidemia in ritirata Today.it Coronavirus, in Sicilia nessun nuovo caso e zero decessi: in Italia sono 192 i nuovi positivi

Nessun nuovo caso di Coronavirus e nessun decesso in Sicilia. E’ quanto si evince dalla lettura del bollettino quotidiano pubblicato dal ministero della Salute di domenica 5 luglio. In totale i casi r ...

Coronavirus il bollettino di oggi: 98 nuovi casi di cui uno nel Lecchese

