Canada, porcellana made in Italy: nuovo e-store per Richard Ginori (Di sabato 4 luglio 2020) Richard Ginori, dal 1735 massima espressione dell’eccellenza italiana nell’alta manifattura artistica della porcellana pura, lancia in Canada un nuovo online store, ulteriore tappa del percorso di crescita digitale del brand. Richard Ginori debutta in questo modo sul mercato canadese con una shopping experience customizzata, integrata nel sito istituzionale e accessibile in qualsiasi momento nella comodità dell’online. Il nuovo e-store, raggiungibile da computer e da dispositivi mobile, offre un’esperienza interattiva, arricchita da contenuti editoriali e da una serie di servizi quali: reso gratuito, customer care dedicato in lingua inglese, servizio di spedizione ad hoc con DHL, pagamenti attraverso le principali carte di credito. L’apertura della nuova “vetrina” in Canada è parte della strategia online della Manifattura, avviata ... Leggi su ildenaro

