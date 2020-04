Fase 2, il cardinale Bagnasco: “Musei aperti e messe vietate, è una disparità di trattamento inaccettabile” (Di martedì 28 aprile 2020) Nel decreto per la Fase 2 c’è stata una “disparità di trattamento inaccettabile” tra musei e Chiesa, a danno dei cristiani che hanno già “sopportato il doloroso sacrificio” dell’assenza dei funerali e meriterebbero “una maggiore attenzione”. A dirlo è il cardinale Angelo Bagnasco, presidente del Consiglio delle conferenze dei vescovi d’Europa, che in un’intervista a La Stampa ha ribadito la posizione della Cei sul prolungamento del divieto di celebrare le messe spiegando che dal governo “ci aspettiamo il superamento della Chiesa virtuale, che non può sostituire la Chiesa reale fatta di presenza fisica. In altre parole, ci aspettiamo la riapertura delle messe ai fedeli“. La decisione del governo è stata presa su indicazione del comitato tecnico-scientifico che ritiene ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 aprile 2020) Nel decreto per la2 c’è stata una “disparità di trattamento inaccettabile” tra musei e Chiesa, a danno dei cristiani che hanno già “sopportato il doloroso sacrificio” dell’assenza dei funerali e meriterebbero “una maggiore attenzione”. A dirlo è ilAngelo, presidente del Consiglio delle conferenze dei vescovi d’Europa, che in un’intervista a La Stampa ha ribadito la posizione della Cei sul prolungamento del divieto di celebrare lespiegando che dal governo “ci aspettiamo il superamento della Chiesa virtuale, che non può sostituire la Chiesa reale fatta di presenza fisica. In altre parole, ci aspettiamo la riapertura delleai fedeli“. La decisione del governo è stata presa su indicazione del comitato tecnico-scientifico che ritiene ...

Ma per il presidente dei vescovi europei, per 10 anni capo della Conferenza episcopale italiana, se “fosse voluta una violazione della libertà di culto, la cosa sarebbe gravissima. Basta ricordare il ...

Bagnasco: “I musei aperti e le messe vietate, un atto grave contro la Chiesa”

Nel decreto Conte per la «fase 2» c’è stata una «disparità di trattamento inaccettabile». E ci hanno rimesso anche i cristiani, dopo avere già «sopportato il doloroso sacrificio» dell’assenza dei fune ...

Ma per il presidente dei vescovi europei, per 10 anni capo della Conferenza episcopale italiana, se "fosse voluta una violazione della libertà di culto, la cosa sarebbe gravissima. Basta ricordare il ..."