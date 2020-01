Kobe Bryant morto, il commovente saluto del Milan a San Siro: omaggia la star dell’Nba con le note dei Queen (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Who wants to live forever dei Queen come sottofondo, le foto, scelte dai tifosi, accompagnate dall’hashtag #SempreKobe, che scorrono sul maxischermo, e a bordo campio la maglia “Bryant 24”. È il commovente saluto del Milan a Kobe Bryant, la star dell’Nba morta domenica in un incidente aereo assieme alla figlia Gianna Maria e ad altre sette persone, organizzato a San Siro durante la sfida tra i rossoneri e il Torino, valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Al 24′ del primo tempo il pubblico dello stadio ha poi omaggiato il cestista, ex numero 24 dei Lakers, con un lungo applauso. Immagini Twitter L'articolo Kobe Bryant morto, il commovente saluto del Milan a San Siro: omaggia la star dell’Nba con le note dei Queen proviene da Il Fatto Quotidiano. ilfattoquotidiano

acmilan : In accordo con la @SerieA, stasera indosseremo il lutto al braccio in memoria di Kobe Bryant, scomparso in un tragi… - Quirinale : #Mattarella: il mondo dello sport,ogni continente,è rattristato dalla morte di Kobe #Bryant.Tristezza che ha il fon… - dchinellato : Kobe Bryant superò Michael Jordan nella classifica dei realizzatori a Minneapolis. I Wolves hanno voluto onorarlo r… -