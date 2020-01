Nina Moric pubblica i messaggi choc di Luigi Favoloso: "Potevo ucciderti" - (Di martedì 28 gennaio 2020) Serena Granato Riattivandosi sul suo profilo Instagram, Nina Moric ha mostrato ai follower lo screenshot di alcuni messaggi privati, che avvalorerebbero le sue accuse di violenza lanciate contro l'ex, Luigi Favoloso Continua la querelle mediatica esplosa tra gli ex fidanzati, Nina Moric e Luigi Favoloso. In un recente intervento registratosi a Domenica Live, la modella originaria di Zagabria e classe 1976 aveva dichiarato di aver subito -insieme al figlio Carlos- violenze fisiche e psicologiche dall'ex gieffino. Di tutta risposta, l'ex concorrente del Grande fratello 15 aveva smentito, in larga parte, quanto rilasciato dall'ex. Lo stesso aveva, cioé, ammesso a Live: non è la d'Urso di aver avuto una crisi d'amore con Nina, per poi rispedire alla mittente tutte le accuse di violenza. Ma la modella croata e naturalizzata italiana è tornata all'attacco dell'ex volto del Gf ... ilgiornale

