De Luca: “Trasporto pubblico, domani riunione per la linea Benevento-Napoli” (Di martedì 28 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – C’è anche Vincenzo De Luca ad accogliere Sergio Mattarella nella visita istituzionale a Benevento, orientata all’inaugurazione del nuovo anno accademico dell’Università del Sannio. Il Governatore della Campania ha parlato alla stampa nei pressi del Museo del Sannio, commentando il risultato delle recenti elezioni in Emilia Romagna e facendo il punto della situazione sulle vicende legate al territorio, con al centro il potenziamento dei trasporti sulla linea Benevento-Napoli: “La visita di Mattarella non è sicuramente di carattere politico, ma di vicinanza. Il presidente è qui per stare vicino a chi lotta, a chi conduce battaglie, per sostenere luoghi in cui si combatte. Benevento ha un patrimonio culturale e religioso, penso alle iniziative che abbiamo messo in atto, come il treno storico attivo nel weekend”, ha ... anteprima24

pbiagiola : @GianzDav @ScottiDavide2 @antonioripa @capaldoant @cecchinonebbia @GennaroSenatore @Scacciavillani @LGobbini… - borsari_luca : RT @RobertoBurioni: SIAMO NEI GUAI ++ WUHAN ISOLATA, BLOCCATI TRENI E AEREI- ROMA, 22 GEN - Il trasporto pubblico di Wuhan si ferma per con… - luca_cisci : RT @RobertoBurioni: SIAMO NEI GUAI ++ WUHAN ISOLATA, BLOCCATI TRENI E AEREI- ROMA, 22 GEN - Il trasporto pubblico di Wuhan si ferma per con… -