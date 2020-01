Come una madre, Vanessa Incontrada: ‘Non riuscivo a pensare a mio figlio Isal’ (Di martedì 28 gennaio 2020) Vanessa Incontrada torna in tv da domenica 2 febbraio con una fiction in 3 puntate dal titolo Come una madre. Una ‘favola nera’ Come la definisce il regista Andrea Porporati. La Incontrada interpreta infatti Angela, una madre che perde il figlio di 9 anni a causa di un incidente stradale, lei si sente in colpa, smette di vivere, finché non incontra altri due bambini che hanno bisogno di protezione e con loro fugge per l’Italia. Un personaggio tanto delicato e complesso che Vanessa Incontrada, madre di un 11enne, per interpretarlo ha dovuto cambiare il suo metodo di recitazione, Come racconta in una intervista a Sorrisi e Canzoni: “Per me era impensabile recitare pensando a mio figlio Isal. Quindi per la prima volta ho reso la sofferenza grazie alla tecnica e non cercando il dolore dentro di me, anche per rispetto verso chi quel dolore inconcepibile lo ha vissuto ... tvzap.kataweb

