Can Yaman, il bello di Bitter Sweet cambia look: la trasformazione (Di martedì 28 gennaio 2020) Da anni in Turchia è uno degli attori più amati, ma la sua fama ha valicato i confini del Paese mediorientale e da quando la serie romantica ‘BitterSweet‘ è approdata in Italia, Can Yaman è una vera celebrità anche nello “Stivale”. Di recente l’attore turco è stato ospite di C’è posta per te e ha stregato il pubblico italiano. La sorpresa era stata pensata da Ilaria, che aveva organizzato tutto con la complicità della redazione e di Maria De Filippi, per ringraziare mamma Rita e la sorella Veronica. Dopo il racconto della loro vita, Can Yaman è entrato in studio abbracciando Rita e Veronica e portando un dono per il piccolo di casa, Mattia. Inoltre, Can Yaman ha regalato a mamma Rita la sua collana e ha ballato un lento con Ilaria.



Nato e cresciuto ad Istanbul, Can Yaman ha 30 anni, le sue origini sono miste, il nonno era kosovaro e la nonna ... caffeinamagazine

