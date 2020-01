Marc Marquez torna in forma tra le braccia della sexy fidanzata (Di lunedì 27 gennaio 2020) E’ stato un inverno duro quello del campione di MotoGP Marc Marquez, alle prese con la riabilitazione dopo l’operazione alla spalla sinistra. Per fortuna che a prendersi cura di lui ci pensa Lucia Rivera Romero, sensualissima modella spagnola con la quale fa coppia dai primi mesi del 2019. Già da maggio avevano confermato la loro storia, ma la prima apparizione pubblica risale al GP di Valencia lo scorso novembre, quando il centauro ha baciato davanti a tutti la ragazza che lo aspettava al paddock. L’ultimo scatto su Instagram li vede sereni mentre si crogiolano al sole. Lei, in sottoveste rossa, è seduta sulle gambe di lui, che è a petto nudo. Lucia, 20enne figlia dell’attrice Blanca Romero e del torero Cayetano Rivera, è una top model di fama internazionale. Ha posato per riviste prestigiose, e sfilato per brand di lusso. Con il suo fascino acqua e sapone e il suo ... attualitavip.myblog

